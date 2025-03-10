Головне за ніч та ранок понеділка, 10 березня: понад 150 боєзіткнень, майже 180 ворожих БпЛА, бої на Лиманському напрямку

Нічна повітряна атака, 151 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, Марк Карні – майбутній прем'єр-міністр Канади.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулася 151 атака ворога, найбільше боїв сталося на Покровському напрямку - 35.

На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників.

Сили оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, 7 артсистем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Тижнева загальна кількість зіткнень зросла, на Лиманському напрямку ворог наростив кількість атак майже вдвічі.

Найбільше росіяни атакували, як і раніше, на Покровському напрямку.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1190 окупантів, 18 танків, 65 артилерійських систем, 40 бойових броньованих машин, по одній системі ППО та РСЗВ. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 886 320 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни застосували по Україні 176 ударних дронів, ППО збила 130 із них.

Ще 42 безпілотники-імітатори не досягли цілей.

Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі упродовж останніх чотирьох років.

Імпорт зброї до України збільшився майже в 100 разів порівняно з 2015–19 роками.

Докладніше – в новині.

У Канаді обрали майбутнього прем'єр-міністра. Цю посаду обійме 59-річний Марк Карні, колишній керівник центрального банку. Він також очолить Ліберальну партію країни, пишуть ВВС та The Guardian.

Карні переміг трьох конкурентів на внутрішньопартійних виборах ліберальної партії "з розгромною перемогою". Він набрав 85,9% голосів і випередив колишню міністерку фінансів Христю Фріланд, екскерівницю палати уряду Каріну Гулд і колишнього члена парламенту Френка Бейліса.

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