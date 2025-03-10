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Троє людей загинули через російські атаки на Донеччині

Ще шестеро цивільних – поранені. 

Троє людей загинули через російські атаки на Донеччині
Наслідки російських атак
Фото: Нацполіція

Троє людей загинули, ще шестеро зазнали поранень внаслідок російських атак на Донеччині. За добу поліцейські зафіксували 3 826 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це інформує Нацполіція.

Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Покровськ, села Зоря, Іванопілля, Полтавка.

Пошкоджено 92 цивільних об’єкти, з них 72 житлових будинки.

Наслідки російських обстрілів
Фото: Нацполіція
Наслідки російських обстрілів

П’ять ударів завдали росіяни по Покровську. Там вбили двох цивільних осіб, ще одну поранили. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний і 7 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 7 гаражів.

В Іллінівській громаді ворог скинув на Зорю 2 авіабомби "ФАБ-250". Там одна людина загинула та одна зазнала поранень, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще одна бомба поцілила по Полтавці – травмовано мирного жителя, пошкоджено 9 приватних будинків.

У Дружківці внаслідок трьох влучань є поранений, пошкоджено 11 приватних осель.

Лиман війська РФ накрили з РСЗВ "Смерч" і поранили двох цивільних осіб, пошкодили 13 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 газопроводи та 2 ЛЕП.

По Миколаївці ворог вдарив бомбою "ФАБ-25", там пошкоджено 25 приватних будинків, перебито комунікації. У Костянтинівці ворожий БпЛА пошкодив приватний будинок.

  • Унаслідок російських ударів по Донецькій області раніше загинули дві особи, а 23 отримали поранення, зокрема дитина.
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