Заступниця міністра освіти: укриття для садочків можна створювати на базі бібліотек, вишів і навіть бізнесу

Чому немає субвенції на будівництво укриттів для закладів дошкільної освіти.

Нині мережа закладів дошкільної освіти налічує 11 804 дитячих садків. Водночас укриття, за даними міністерства освіти і науки, мають тільки 8 181 садочок.

"Ми щороку просимо субвенцію на їхню побудову. Минулого року дали тільки на школи", – констатує в інтерв’ю LB.ua заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова.

Вона пояснює, чому це питання є проблемним. “ Якщо ти це робиш для школи, то риєш дірку в землі і вкопуєш туди гроші десь для тисячі-півтори дітей. А якщо в садочку риєш дірку, тільки трошки меншу, то витрачаєш щонайменше $200 тис. для 150 дітей. А в тебе ще й садочки, які постійно зменшуються", – каже вона .

Виходом у цій ситуації може стати створення дитячими садочками своїх дошкільних підрозділів на базі закладів, де є укриття.

“ У вас є укриття в бібліотеці – робіть там дошкільний підрозділ, є в університеті можливість – робіть там. Новий закон про дошкільну освіту, і власне такою є політика держави, говорить про те, що сервіс має йти до дитини. Громада може відкрити дошкільні підрозділи будь-якого типу не тільки при бібліотеках, школах чи університетах, а на підприємствах, при якомусь бізнесі ”, – розповідає Анастасія Коновалова .