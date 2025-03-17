У Міносвіти розповіли про кількість дошкільнят в Україні і озвучили прогнози на 2027-ий

За два роки дітей у віковій категорії від 1 до 6 років в Україні буде на 40% менше, ніж зараз

За даними Мін’юсту, в Україні зараз 881 тис. дітей віком від 1 до 6 років, розповіла в інтерв’ю LB.ua заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова . Водночас трохи більше 750 тис. дітей отримують дошкільну освіту.

“Тобто загалом відсоток охоплення виходить непоганий. З іншого боку, з такими цифрами в нас начебто ще має бути черга в заклади. Але виїжджаєш за межі Києва – і садочки вже сьогодні недозаповнені” , – каже Анастасія Коновалова .

Надалі тенденція зберігатиметься. За прогнозами, у 2027-му дітей у віці 1-6 років в Україні буде вже 570 тис . І хоча цей показник знижується не перший рік, але такої катастрофи в нас ніколи не було, пояснює заступниця міністра освіти та науки .