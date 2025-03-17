У Міносвіти розповіли про кількість дошкільнят в Україні і озвучили прогнози на 2027-ий

За даними Мін’юсту, в Україні зараз 881 тис. дітей віком від 1 до 6 років, розповіла в інтерв’ю LB.ua заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова. Водночас трохи більше 750 тис. дітей отримують дошкільну освіту.
“Тобто загалом відсоток охоплення виходить непоганий. З іншого боку, з такими цифрами в нас начебто ще має бути черга в заклади. Але виїжджаєш за межі Києва – і садочки вже сьогодні недозаповнені” , – каже Анастасія Коновалова.
Надалі тенденція зберігатиметься. За прогнозами, у 2027-му дітей у віці 1-6 років в Україні буде вже 570 тис. І хоча цей показник знижується не перший рік, але такої катастрофи в нас ніколи не було, пояснює заступниця міністра освіти та науки.
“Тобто зараз у садочки пішли діти, які народжувались під час пандемії COVID-19 і повномасштабної війни. А народжували в цей період такі завзяті родини. І слава Богу, що вони в нас є. Але оця демографічна прірва вимагає від системи великої гнучкості, щоб ми змогли зберегти сервіс і мережу. Раніше цієї гнучкості не було, і от саме її має додати реформа дошкільної освіти”, – каже вона.