Опитування: понад 30% українців вважають санкції проти Порошенка відволіканням уваги від фронту

Чверть опитаних вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а трохи більше – спробу покарати винних.

Згідно із опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології 2-6 лютого, понад третина українців вважає санкції РНБО проти народного депутата Петра Порошенка спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті.

"Оскільки мова йде про колишнього Президента і впливову публічну особу, відкритим є питання, як громадськість може сприйняти такі дії. Ми запропонували респондентам три опції і запитали, що, на їх думку, скоріше описує можливі санкції проти П. Порошенка", – зазначили у КМІС.

Вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті 31% опитаних. Ще 24% вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних.

Не змогли відповісти на запитання і не мають сформованої думки 19% респондентів.

Фото: КМІС Опитування щодо ставлення українців до санкцій проти Порошенка, лютий 2025

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із випадковою генерацією телефонних номерів у всіх регіонах України.

Респондентами були дорослі (у віці 18 років і старше) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.