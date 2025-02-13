Опитування: понад 30% українців вважають санкції проти Порошенка відволіканням уваги від фронту

Згідно із опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології 2-6 лютого, понад третина українців вважає санкції РНБО проти народного депутата Петра Порошенка спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті.
"Оскільки мова йде про колишнього Президента і впливову публічну особу, відкритим є питання, як громадськість може сприйняти такі дії. Ми запропонували респондентам три опції і запитали, що, на їх думку, скоріше описує можливі санкції проти П. Порошенка", – зазначили у КМІС.
Вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті 31% опитаних. Ще 24% вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних.
Не змогли відповісти на запитання і не мають сформованої думки 19% респондентів.
Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із випадковою генерацією телефонних номерів у всіх регіонах України.
Респондентами були дорослі (у віці 18 років і старше) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
- Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що Рада нацбезпеки і оборони вжила санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, проросійського політика, екснардепа, який нині в Росії Віктора Медведчука, бізнесмена, розшукуваного по справі банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго. Відповідне рішення опубліковане на сайті президента.
- Щодо кожного з них застосували 17 обмежень. Санкції безстрокові.