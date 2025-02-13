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Опитування: понад 30% українців вважають санкції проти Порошенка відволіканням уваги від фронту

Чверть опитаних вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а трохи більше – спробу покарати винних.

Опитування: понад 30% українців вважають санкції проти Порошенка відволіканням уваги від фронту
Петро Порошенко
Фото: Скриншот відео

Згідно із опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології 2-6 лютого, понад третина українців вважає санкції РНБО проти народного депутата Петра Порошенка спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті. 

"Оскільки мова йде про колишнього Президента і впливову публічну особу, відкритим є питання, як громадськість може сприйняти такі дії. Ми запропонували респондентам три опції і запитали, що, на їх думку, скоріше описує можливі санкції проти П. Порошенка", – зазначили у КМІС. 

Вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті 31% опитаних. Ще 24% вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних. 

Не змогли відповісти на запитання і не мають сформованої думки 19% респондентів. 

Опитування щодо ставлення українців до санкцій проти Порошенка, лютий 2025
Фото: КМІС
Опитування щодо ставлення українців до санкцій проти Порошенка, лютий 2025

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із випадковою генерацією телефонних номерів у всіх регіонах України.

Респондентами були дорослі (у віці 18 років і старше) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. 

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

  • Сьогодні, 13 лютого, стало відомо, що Рада нацбезпеки і оборони вжила санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, проросійського політика, екснардепа, який нині в Росії Віктора Медведчука, бізнесмена, розшукуваного по справі банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго. Відповідне рішення опубліковане на сайті президента. 
  • Щодо кожного з них застосували 17 обмежень. Санкції безстрокові. 
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