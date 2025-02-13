Генерал Наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань

Генерал Сергій Наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань. Раніше джерела журналістів стверджували, що після інтерв'ю Наєва з критикою політичного керівництва президент розпорядився призначити його командиром тактичної групи "Велика Новосілка".
Наєв сказав, що входить у курс справ і вивчає склад сил і засобів. А також додав, що бачить перед собою втомлених, але незламних воїнів.
"Тримаємо оборону не лише зброєю, а й силою духу. Тримаємо стрій, тому що за нашими спинами – ті, кого ми любимо. Ми знаємо, за що воюємо", – прокоментував генерал.
- Генерал-лейтенант Сергій Наєв у минулому був командувачем Об'єднаних сил. Він був звільнений рік тому, а замість нього призначили Юрія Содоля. Наєв казав, що про звільнення дізнався з новин.
- Нещодавно він дав інтерв'ю УП, в якому розкритикував дії політичного керівництва напередодні повномасштабного вторгнення. Незабаром після цього в пресі з'явилися повідомлення про те, що Наєва відряджають на передову командувати групою.