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Генерал Наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань

Раніше журналісти повідомляли, що після інтерв'ю Наєва УП його відправили командувати тактичної групою "Велика Новосілка". 

Генерал Наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань
Сергій Наєв (фото ілюстративне, з відрядженням Наєва не пов'язане)
Фото: Скріншот з відео

Генерал Сергій Наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань. Раніше джерела журналістів стверджували, що після інтерв'ю Наєва з критикою політичного керівництва президент розпорядився призначити його командиром тактичної групи "Велика Новосілка". 

Наєв сказав, що входить у курс справ і вивчає склад сил і засобів. А також додав, що бачить перед собою втомлених, але незламних воїнів. 

"Тримаємо оборону не лише зброєю, а й силою духу. Тримаємо стрій, тому що за нашими спинами – ті, кого ми любимо. Ми знаємо, за що воюємо", – прокоментував генерал. 

  • Генерал-лейтенант Сергій Наєв у минулому був командувачем Об'єднаних сил. Він був звільнений рік тому, а замість нього призначили Юрія Содоля. Наєв казав, що про звільнення дізнався з новин. 
  • Нещодавно він дав інтерв'ю УП, в якому розкритикував дії політичного керівництва напередодні повномасштабного вторгнення. Незабаром після цього в пресі з'явилися повідомлення про те, що Наєва відряджають на передову командувати групою. 
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