МАГАТЕ скасувала ротацію команди на ЗАЕС через бойові дії

Рафаель Гроссі проводить активні консультації з Україною та Росією, щоб гарантувати безпеку команд організації.

Запланована на 12 лютого ротація команди МАГАТЕ, яка базується на ЗАЕС, була скасована через інтенсивну військову діяльність у регіоні.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Незважаючи на письмові запевнення, отримані від обох сторін, що запланована ротація може відбутися безпечно, ситуація виявилася надто небезпечною для команд, щоб продовжувати, і місію було скасовано”, - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що проводить активні консультації з Україною та Росією, щоб гарантувати безпеку команд організації.