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МАГАТЕ скасувала ротацію команди на ЗАЕС через бойові дії

Рафаель Гроссі проводить активні консультації з Україною та Росією, щоб гарантувати безпеку команд організації. 

МАГАТЕ скасувала ротацію команди на ЗАЕС через бойові дії
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Запланована на 12 лютого ротація команди МАГАТЕ, яка базується на ЗАЕС, була скасована через інтенсивну військову діяльність у регіоні.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Незважаючи на письмові запевнення, отримані від обох сторін, що запланована ротація може відбутися безпечно, ситуація виявилася надто небезпечною для команд, щоб продовжувати, і місію було скасовано”, - йдеться у повідомленні.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що проводить активні консультації з Україною та Росією, щоб гарантувати безпеку команд організації. 

  • МЗС України повідомило, що Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
  • Сценарій зриву ротацій щоразу подібний. За годину до початку ротації окупанти розпочинають бойові дії.
  • Минулого тижня МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів. Україна вважає, що Росія має щонайменше дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ: силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС та маніпулювати оперативною ситуацією в районі навколо станції.
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