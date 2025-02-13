МАГАТЕ скасувала ротацію команди на ЗАЕС через бойові дії

Запланована на 12 лютого ротація команди МАГАТЕ, яка базується на ЗАЕС, була скасована через інтенсивну військову діяльність у регіоні.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
“Незважаючи на письмові запевнення, отримані від обох сторін, що запланована ротація може відбутися безпечно, ситуація виявилася надто небезпечною для команд, щоб продовжувати, і місію було скасовано”, - йдеться у повідомленні.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що проводить активні консультації з Україною та Росією, щоб гарантувати безпеку команд організації.
- МЗС України повідомило, що Росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
- Сценарій зриву ротацій щоразу подібний. За годину до початку ротації окупанти розпочинають бойові дії.
- Минулого тижня МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів. Україна вважає, що Росія має щонайменше дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ: силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС та маніпулювати оперативною ситуацією в районі навколо станції.