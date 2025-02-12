Правоохоронці підозрюють херсонця у передачі росіянам інформації про переміщення підрозділів ЗСУ

Торік херсонець був взятий під варту за організацію в місті збуту наркотиків і продаж зброї.

Співробітники поліції встановили, що мешканець Херсона передавав окупантам інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Влітку минулого року 55-річний херсонець був взятий під варту за організацію в місті збуту наркотиків і продаж зброї. Під час обшуку у нього вилучили значки із маркуванням буквою “z”. Крім цього, була проаналізована інформація, розміщена в його мобільному телефоні”, - зазначили в поліції.

Правоохоронці дізналися, що чоловік через один із месенджерів підтримував зв’язок зі старим товаришем, який перебував на тимчасово окупованій території та брав участь у збройній агресії проти України.

Зокрема, затриманий кілька разів передавав окупанту інформацію про переміщення та можливе розташування в Херсоні сил та засобів ЗСУ.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України.