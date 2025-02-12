ЦПД: Кремль щороку витрачає понад $100 млн на вербування українських блогерів та пропаганду в соцмережах

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко розповів про вербування українських блогерів у соцмережах російськими спецслужбами та скільки витрачає РФ на поширення пропаганди.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як розповідає Коваленко, до 2022 року основна ставка пропаганди робилася на Телеграм і телебачення. Після блокування каналів Медведчука залишився Телеграм. Після початку повномасштабного вторгнення ряд ворожих телеграм-каналів були делегітимізовані – проукраїнські канали витіснили їх з цього поля.

"Зараз основні зусилля ворожої пропаганди направлені на YouTube та TikTok. YouTube Shorts просуває російський контент, а через TikTok дуже легко запускаються дезінформаційні та діпфейкові відео, які потім мігрують в інші соцмережі", — каже керівник ЦПД.

На Фейсбук теж робиться ставка, зокрема, тема з фотографіями, згенерованими штучним інтелектом " у військового день народження, підтримайте його", - це росіяни, які нарощують аудиторію груп для просування своїх наративів, додає Коваленко.

Керівник відомства розповідає, що частина фінансування виділяється по закритих бюджетах Міноборони РФ.

"Є студія "Крылья", яка знімає відеоролики на різні тематичні сюжети, зокрема, про військових в українській формі. Тільки одна ця студія отримує на рік понад $2 млн. бюджету. У нас є інформація про 7 подібних проектів з трохи меншим річним бюджетом. Частина фінансування пропаганди йде з бюджетів RT, каналу "Звезда", каналів так званої "Новоросії". Також група "Вагнер" і її медійні ресурси залучені до створення мереж пропаганди та її поширення в Україні", — каже Анрій Коваленко.

Керівник ЦПД наголошує, що там, де в України ідуть мільйони гривень, у росіян — мільйони доларів. І це — виключно на виробництво інформаційного продукту та вербування українців, які проживають в Європі.

"Якщо ми говоримо про витрати тільки на Україну в плані пропаганди – це понад $100 млн на виробництво контенту, поширення пропаганди через соцмережі та вербовку українців, які проживають за кордоном, для роботи проти України. В цю суму не входять бюджети RT та інших холдингів. Загалом ворог витрачає мільярди доларів на пропаганду в принципі. У них є такі можливості. Воєнний бюджет росія об'єднала з витратами на пропаганду, щоб приховати суми, які витрачаються конкретно на інформаційну війну проти України", — додає військовий.