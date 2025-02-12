У середу, 12 лютого, російська армія вдарила по місту Слов'янськ Донецької області. Через обстріл виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок російського обстрілу у Слов'янську загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, площею 700 кв.м.
Інформація про постраждалих не надходила.
- За минулу добу російські війська обстріляли сім населених пунктів в Донецькій області, зокрема ворог скеровував авіабомби. Постраждали троє мирних жителів.