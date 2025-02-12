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Російські війська вдарили по Слов'янську на Донеччині

Унаслідок обстрілу виникла пожежа, знищені підприємства.

Російські війська вдарили по Слов'янську на Донеччині
Фото: ДСНС України

У середу, 12 лютого, російська армія вдарила по місту Слов'янськ Донецької області. Через обстріл виникла масштабна пожежа.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок російського обстрілу у Слов'янську загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, площею 700 кв.м.  

Фото: ДСНС України
 Попередньо, пошкоджені щонайменше два приватні будинки та місцеве підприємство. 

Інформація про постраждалих не надходила.

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