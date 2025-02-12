Інформація про постраждалих не надходила.

Попередньо, пошкоджені щонайменше два приватні будинки та місцеве підприємство.

Внаслідок російського обстрілу у Слов'янську загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, площею 700 кв.м.

Про це повідомляє ДСНС України.

У середу, 12 лютого, російська армія вдарила по місту Слов'янськ Донецької області. Через обстріл виникла масштабна пожежа.

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