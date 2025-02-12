За новими російськими законами юнакам дозволяється уникати строкової служби і одразу вирушати до зони бойових дій.

З 1 вересня 2026 року школярі на ТОТ Луганщини змушені будуть вивчати суспільствознавство та духовно-моральну культуру Росії за спеціалізованими підручниками.

За словами начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, російські підручники "не просто далекі від науки, а й відкрито спрямовані на пропаганду "традиційних цінностей" країни-агресора".

Так звані основи "духовно-моральної культури народів Росії" стануть обов’язковими для 5-7 класів, закріплюючи викривлене бачення світу, яке потрібне кремлівському режиму.

Тим часом для старшокласників окупанти підготували ще жорсткіший сценарій: у Сіверськодонецьку для учнів дев’ятих класів влаштовують профорієнтаційні заходи за участі представників військкомату РФ. Випускникам прямо пропонують контрактну службу в армії, заманюючи їх обіцянками швидкої кар’єри.

За новими російськими законами юнакам дозволяється уникати строкової служби і одразу вирушати до зони бойових дій, фактично перетворюючись на гарматне м’ясо.

Лисогор зазначає, такі дії окупаційної влади — черговий воєнний злочин, спрямований на примусову мілітаризацію української молоді.