“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою, є загиблий і поранені (оновлено)
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
ГоловнаПолітика

Трамп може зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії

Подробиць щодо зустрічі Трамп не повідомив.

Трамп може зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс повідомила подробиці щодо ймовірної зустрічі президентів США та Росії.

"Трамп і Путін зустрінуться, ймовірно, вперше у Саудівській Аравії, повідомив він нам в Овальному кабінеті", — написала вона.

Також Дональд Трамп запевнив, що, на його думку, Путін "хоче миру". 

Телефонна розмова президентів, на думку Трампа, тривала годину. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він хоче, щоб це закінчилося", - сказав Трамп про війну з Україною.

  • Сьогодні, 12 лютого, Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, у якій говорили про війну в Україні і домовилися про початок переговорів щодо припинення війни. Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити ці переговори.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies