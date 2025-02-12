Трамп може зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс повідомила подробиці щодо ймовірної зустрічі президентів США та Росії.

"Трамп і Путін зустрінуться, ймовірно, вперше у Саудівській Аравії, повідомив він нам в Овальному кабінеті", — написала вона.

Також Дональд Трамп запевнив, що, на його думку, Путін "хоче миру".

Телефонна розмова президентів, на думку Трампа, тривала годину.

"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він хоче, щоб це закінчилося", - сказав Трамп про війну з Україною.

Сьогодні, 12 лютого, Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, у якій говорили про війну в Україні і домовилися про початок переговорів щодо припинення війни. Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити ці переговори.