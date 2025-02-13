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​Європарламент закликав бойкотувати самопроголошену владу Грузії

Євродепутати продовжують визнавати Саломе Зурабішвілі законним президентом Грузії.

​Європарламент закликав бойкотувати самопроголошену владу Грузії
Європарламент
Фото: EPA

Європарламент 13 лютого підтримав резолюцію, в якій відмовився визнати самопроголошену владу Грузії правлячої партії «Грузинська мрія».

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

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400 депутатів підтримали документ, 63 виступили проти і 81 утримався.

Європарламент закликав міжнародну спільноту бойкотувати правлячу еліту Грузії після сфальсифікованих парламентських виборів 26 жовтня 2024 року, а також новопризначеного президента Міхеіла Кавелашвілі.

Депутати Європарламенту продовжують визнавати Саломе Зурабішвілі законним президентом Грузії та закликають президента Європейської ради Антоніу Кошту запросити її представляти країну на майбутніх засіданнях Європейської ради та Європейської політичної спільноти.

«Після спірних виборів, які занурили Грузію в політичну та конституційну кризу, в країні продовжуються мирні масові антиурядові протести, яких зустріли жорстокі та репресивні придушення з боку поліції та правоохоронних органів. У результаті члени Європарламенту хочуть, щоб Рада та держави-члени ЄС запровадили персональні санкції щодо посадових осіб та політичних лідерів у Грузії, відповідальних за відхід від демократії, фальсифікацію виборів, порушення прав людини та переслідування політичних опонентів та активістів», - йдеться на сайті Європарламенту.

Обмежувальні заходи пропонують ввести проти олігарха Бідзіни Іванішвілі, прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, спікера парламенту Шалви Папуашвілі, а також суддів, які виносять політично мотивовані вироки, та представників ЗМІ, які розповсюджують дезінформацію.

Європарламент наголосив, що Грузія потребує нових виборів і це є єдиним рішенням нинішньої кризи.

  • Цього місяця парламент Грузії, який перебуває під контролем провладної партії «Грузинська мрія», остаточно затвердив поправки до законодавства, спрямовані на обмеження акцій протесту.
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