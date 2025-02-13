Польський прем'єр закликав всіх політиків світу припинити суперечки про Україну і бути єдиними перед загрозою зі Сходу

Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці і солідарності.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск закликав всі політичні сили і лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні і бути єдиними перед обличчям загрози зі Сходу.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Міжнародна ситуація настільки серйозна, що ми не можемо дозволити собі сперечатися про нашу безпеку всередині країни. Я закликаю всі політичні сили і лідерів припинити суперечки про війну і мир в Україні і бути єдиними перед обличчям загрози зі Сходу", - зазначив Туск.

Він наголосив, що Польща, Європа і весь Захід потребують сьогодні повної співпраці і солідарності.

Раніше Туск на тлі ухвалення Дональдом Трампом нового податку на канадський, мексиканський та китайський імпорт закликав утриматися від "повністю безглуздого" торговельного конфлікту. Він назвав парадоксальною ситуацію загрози від близького союзника - США.