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Верховний суд Франції підтвердив зобовʼязання Росії сплатити $1,1 млрд Ощадбанку

Рішення про компенсацію було ухвалено в 2018 році, але в 2021 росіяни виграли апеляцію в Парижі. 

Верховний суд Франції підтвердив зобовʼязання Росії сплатити $1,1 млрд Ощадбанку
Фото: Ірина Мудра в Facebook

Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного арбітражу щодо стягнення з Росії на користь Ощабанку $1,1 млрд за активи в Криму. РФ ще має сплатити відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько 100 тисяч доларів США щоденно).

Про це в фейсбук повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Вона зазначила, що чимало людей в Україні та за кордоном працювали, аби суд виніс справедливе рішення. 

"Обсяг позовної заяви Ощадбанку проти рф з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів. Ще раз: тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій Ощадбанку, які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що Ощадбанк має право на справедливу компенсацію", – написала вона. 

За словами Мудрої, росіяни відмовились брати участь в арбітражному провадженні та намагалися відкласти примусове виконання арбітражного рішення й скасувати його. Агресор намагався використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності. 

"Та сьогодні стало зрозуміло, що все це було дарма: росія продовжує бути винна Ощаду понад 1,1 мільярди доларів США", – наголосила заступниця міністра.

Ця справа щодо стягнення з Росії 1,1 млрд доларів стосується компенсації за втрачені через окупацію Криму активи. 

У листопаді 2018 року арбітражний трибунал у Парижі дозволив стягнути з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок окупації Криму. Ця сума складалася з 1,1 млрд доларів фактичного відшкодування та відсотків.

Однак у 2021 році Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі "Ощадбанк проти Росії", який у листопаді 2018 року зобов’язав Росію компенсувати Ощадбанку $1,3 млрд збитків, нанесених окупацією Криму. Апеляційний суд вирішив, що цей арбітраж не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів "Ощадбанку" в Криму.

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