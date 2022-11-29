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Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU, – Резніков

"Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога".

Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU, – Резніков
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Франція передала Україні реактивну систему залпового вогню LRU.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

За його словами, гармата вже прибула в Україну.

"В Україну прибув 4-й брат з родини "Довгої руки" – LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном. Дякую Себастьєну Лекорню (міністр збройних сил Франції, – Ред.), уряду та народу Франції!" – написав Резніков.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Франція надасть Україні кредит в розмірі до 100 млн євро. Гроші будуть направлені до загального фонду державного бюджету. 

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