Атака іранськими безпілотниками може свідчити про те, що Росія отримала їх нову партію від Ірану, – Міноборони Британії

Тривала перерва в використанні може бути свідченням того, що безпілотники в росіян закінчилися.

Днями уперше за три тижні Росія влаштувала атаку іранськими безпілотникам. Ця атака після такої перерви може свідчити, що росіяни виснажили свої попередні запаси з декількох сотень Shahed-136 і тепер отримали поповнення.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Там додали, що 6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 17 БпЛА включно з 14 Shahed-136.

"Українська влада повідомила про використання іранських БпЛА проти Запорізької і Дніпропетровської областей", – йдеться у повідомленні.

До того про масовану атаку Shahed-136 повідомляли 17 листопада.

"Якщо це підтвердиться, то схоже, що Росія відновила атаки з новими доставленими БпЛА", – вважають британські військові.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C9RUY80d8v — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2022

Нагадаємо, вночі з 6 на 7 грудня Росія вчинила нову масовану атаку з використання іранських безпілотників. Сили оборони збили 17 апаратів, з них 14 – Shahed-136. Того ж дня агентство dpa з посиланням на дипломатів у ООН написало, що Росія, ймовірно, замовила в Ірану ще сотні безпілотників та ракет. Перші постачання ударних БпЛА іранці здійснили в серпні. У жовтні зʼявилася інформація, що Тегеран погодив передачу нової партії безпілотників і вирішив продати Москві ще й балістичні ракети.