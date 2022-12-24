Контури світу, в якому переможна Україна посяде нове гідне місце, мають бути окреслені вже сьогодні, - Кулеба

Голова МЗС окреслив п’ять основних принципів життя України після перемоги над РФ.

Перемогою у війні з Росією буде все, що передбачає повне відновлення територіальної цілісності України. Далі будуть інші перемоги - компенсації, вироки за злочини, вигнання Росії з Радбезу ООН та інше.

Про це на Конференції послів 2022 сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

За словами Дмитра Кулеби, основними принципами життя України після закінчення війни з Росією мають бути:

Неподільність територій, спільноти та інтересів.

Україна - частина Заходу.

Україна стає найсильнішою військовою потугою східного флангу НАТО.

Україна створює нові економічні можливості як для іноземних інвесторів, так і для українських компаній.

Україна — гарант світової продовольчої безпеки. Їжа — це політика.

Голова МЗС зазначив, що дипломатія має працювати над наданням Україні зброї, санкційним тиском на РФ, енергетикою, зміцненням міжнародної коаліції, фінансами, небайдужістю країн та організацій, в яких працюють дипломати.

Кулеба наголосив, що після перемоги держава розпочне нову політику щодо українців у світі, буде відкривати нові горизонти та йти туди в світі, де є наші національні інтереси.

“Інтереси України є в усіх куточках світу. Немає такого місця на карті, де немає інтересу України. Значить ми його просто поки не знайшли, а маємо знайти. Від Латинської Америки до Океанії, від Арктики до Антарктики“, - підкреслив міністр, і додав, що військовий потенціал України стане інструментом нашої зовнішньої політики.

Міністр МЗС зазначив, що перемога України та загальнонаціональна програма відбудови залучать до нашої держави багатомільярдні інвестиції, а український експорт стане одним з локомотивів економічного ренесансу нашої держави після війни.

Зокрема, мова йде і про продовольство. В Україні має створюватись політична і економічна додану вартість аграрного експорту України, щоб не бути сировинним придатком глобальної продовольчої політики.

Нагадаємо, Володимир Зеленський окреслив завдання, які стоять перед українськими дипломатами наступного року. Зокрема, це стосується євроінтеграції, підсилення санкційного тиску на Росію і підтримки українців, котрі були змушені виїхати за кордон.