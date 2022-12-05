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Бізнесмена Бориса Кауфмана затримало НАБУ

У серпні Кауфман був затриманий при під час спроби виїхати з України.

Бізнесмена Бориса Кауфмана затримало НАБУ
Борис Кауфман
Фото: Inventure

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Про це пише Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

“За словами джерел УП, Кауфмана затримали детективи НАБУ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні Бориса Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїзду за межі України. Він перебував удома після повернення з відпустки в Греції. ДБР видало щодо Кауфмана так званий індекс B, який передбачає вивчення усіх документів людини, яка перетинає кордон. У безнесмена є "білий квиток" щодо служби в армії. Також він є батьком трьох дітей.

48-річний Кауфман – колишній депутат Одеської міської ради. Є власником групи Vertex United і співвласником гіганта Тедіс-Україна.

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