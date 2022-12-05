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Перша хвиля російських ракетних атак минула, але можливі інші, – Ігнат

Росіяни прагнуть заплутати дії української ППО.

Перша хвиля російських ракетних атак минула, але можливі інші, – Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Окупанти запускають ракети по території України з Каспійського та Чорного морів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Стратегічна авіація – це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту – теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", – сказав він.

Російські війська вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

 

"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька, тому можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", – додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Очільники ОВА повідомили про наявність крилатих ракет в повітряному просторі України. 

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