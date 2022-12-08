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СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ

Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році, таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Обоє затриманих - чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина - громадяни РФ. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

До повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань.

А вже після 24 лютого шпигуни розпочали активний збір інформації про підрозділи сил оборони на Херсонському напрямку. Насамперед вони намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів "Crotale" і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу "Калібр" або "Кінжал" по українських військових об’єктах.

Зібрані відомості агенти відправляли "зв’язковому" - мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для "прикриття" використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору - кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ.

Фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ст. 114 (шпигунство) КК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, до семи років ув’язнення засуджено агентку Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Шпигунку затримали на Житомирщині в ході спецоперації української контррозвідки у червні цього року. Встановлено, що вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

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