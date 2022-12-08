В Україні продовжується дефіцит потужностей електроенергії, найскладніша ситуація – на сході

Станом на 11:00 через пошкодження ракетними ударами електростанцій та високовольтної мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація – на сході. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти, тож застосували аварійні відключення, повідомили в Національній енергетичній компанії.

Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

"Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження. Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні – ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", – зазначили в компанії.

Цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Нагадаємо, попередньої масованої ракетної атаки росіяни завдали по обʼєктах енергетики 5 грудня. А учора вночі вперше за три тижні влаштували масовану атаку ударними безпілотниками. Оборонці збили 14 "шахідів" і ще три апарати інших типів. Зокрема, росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області.