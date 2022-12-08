На Одещині чоловік під виглядом "співробітника СБУ" відібрав у перехожого телефон

Раніше він позичив у друга гітару і продав її.

Поліцейські викрили в шахрайстві 41-річного жителя міста Болград, що на Одещині. Чоловік попросив у свого знайомого гітару і не повернув її, а потім, представившись "працівником СБУ", забрав телефон у перехожого, нібито для перевірки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців звернувся 37-річний потерпілий і повідомив, що невідомий чоловік зупинив його на вулиці, відрекомендувавшись співробітником Служби безпеки. Він запевнив про необхідність вилучення його мобільного телефону "для проведення спеціальної перевірки у місті Києві". Довірливий громадянин виконав вимогу самозванця, а той пообіцяв повернути гаджет.

Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявися житель районного центру, в суді на розгляді відносно якого наразі знаходяться обвинувальні акти, складені за таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінальним кодексом) та носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 263 ККУ).

Чоловік зізнався правоохоронцям, що телефон, який він виманив у перехожого, здав до ломбарду, а отримані гроші витратив на розваги з товаришами.

Окрім цього, під час розслідування справи правоохоронці встановили, що кількома місяцями раніше фігурант ошукав 44-річного знайомого гітариста, видуривши у нього музичний інструмент. Чоловік попросив взяти додому гітару на кілька днів, а сам того ж дня її продав.

Поліцейські розшукали чуже майно та повернули його власникам, а на підставі зібраних доказів повідомили правопорушнику про підозру. Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Києві повідомили про підозру двом шахраям, які працювали за схемою "Ваш родич у біді".