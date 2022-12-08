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Росіяни за минулу добу 30 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі, - ОВА

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Росіяни за минулу добу 30 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі, - ОВА
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Херсонська область. Інформація щодо ворожих обстрілів за минулу добу 7 грудня. Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - написав він.

Янушевич зазначив, що внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

"Минулої доби через обстріли рашистів загинуло двоє цивільних людей, ще один житель Херсонщини отримав поранення", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 7 грудня на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник ГУ Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

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