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Шольц вважає, що ризик застосування Росією ядерного озброєння поменшав

Він пояснив це тиском інших країн. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ризик використання Росією ядерної зброї зменшився через міжнародний тиск. Відповідну заяву в інтервʼю Funke media публікує Reuters. 

Канцлер вважає, що війна триває з тією самою незменшуваною жорстокістю, але одна річ зазнала змін. 

"Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Як реакція на позначення міжнародною спільнотою червоної лінії", – сказав він. 

Шольц заявив, також, що "попри глибокі розбіжності, важливо, щоб діалог із Кремлем тривав". 

Інтервʼю взяли до того, як Путін учора заявив, що ризик ядерної війни зростає, але росіяни начебто не будуть використовувати ядерну зброю першими. 

Після цього речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав абсолютно безвідповідальними будь-які розмови Росії про ядерну зброю.

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