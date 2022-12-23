Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок ексглаві Запорізького титано-магнієвого комбінату

Ексглаву ЗТМК призначили 3,5 року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на три роки, зі штрафом у 17 тис. грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнили клопотання Антикорупційної прокуратури і скасувала виправдувальний вирок ексглаві Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

Йдеться про скасування вироку в частині виправдання директора ТОВ за фактом розтрати понад 18,6 млн грн шляхом зловживання службовим становищем.

Апеляція ухвалила новий вирок. Відповідно до нього, очільника комбінату визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України і призначили покарання у виді 3,5 року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на три роки, зі штрафом у 17 тис. грн.

Цей вирок захист може оскаржити в касаційному порядку упродовж трьох місяців.

Нагадаємо, торік у листопаді Верховний Суд направив на перегляд справу НАБУ проти ексочільника ЗТМК. Антикорупційний суд раніше виправдав топменеджера.

Згодом Центральний апеляційний господарський суд підтвердив повернення комбінату державі.