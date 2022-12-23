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Поліція провела на Одещині міжнародну спецоперацію з нейтралізації банди, що викрадала людей

Операція відбулася за сприяння Європолу та поліції Молдови.

Поліція провела на Одещині міжнародну спецоперацію з нейтралізації банди, що викрадала людей
Фото: МВС

Поліція провела другий етап міждержавної спецоперації з нейтралізації діяльності організованого злочинного угруповання в Одеській області.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Його учасники “спеціалізуються” на скоєнні розбійних нападів, вимаганнях, примушуванні до вчинення цивільно-правових відносин, викраденні людей, рейдерських захопленнях об’єктів приватної власності. 

Також на рахунку угруповання – шахрайські заволодіння земельними ділянками.

Фото: МВС
“Зловмисники мали корупційні зв'язки у владі, правоохоронних органах та кримінальних колах сусідньої країни. Потерпілі від їхньої злочинної діяльності були настільки налякані, що не зверталися до правоохоронців”, – йдеться у повідомленні. Спецоперація з викриття угруповання відбулася за сприяння Європолу та колег з Республіки Молдова. 

Лідеру, співорганізатору і двом активним учасникам повідомлено про підозру за вимагання, викрадення людей і підробку документів.

Фото: МВС
До проведення спецоперації залучили поліцейських Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, Головного слідчого управління Нацполіції, бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, співробітників Бюро економічної безпеки.

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