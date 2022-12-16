У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"
Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
ГоловнаПраво

Одеський провайдер надавав доступ до російського телебачення та сайтів

Попри заборону РНБО, компанія не здійснювала блокування контенту країни-агресора.

Одеський провайдер надавав доступ до російського телебачення та сайтів
Фото: МВС

Кіберполіція викрила одеського провайдера у наданні доступу абонентам до російського контенту. Про це повідомили у Національній поліції України.

За такі дії фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Протиправну діяльність викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, працівниками обласного управління СБУ і Офісом Генерального прокурора.

Попри заборону РНБО, компанія не здійснювала блокування контенту країни-агресора. Натомість співробітники підприємства налаштовували своє обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. 

Фото: МВС
Послуга з підключення коштувала 3000 гривень і надалі користувачі сплачували 250 гривень щомісячної абонплати.

Компанія також з 2016 року по теперішній час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ і військових частин Одещини.

В офісі підприємства й за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади і проведено фіксування трафіку.

Також під час обшуку правоохоронці виявили пристрій, який забезпечував бездротовий обмін даними з “придністровською республікою”, його розмістили за 4 км від державного кордону на даху однієї з будівель.

Фото: МВС
До проведення слідчих дій залучали спеціалістів Українського Державного центру радіочастот та фахівців НДЕКЦ МВС України.

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Слідчі дії тривають.

“Тим часом Кіберполіція закликає громадян повідомляти про факти надання провайдерами доступу до ворожого контенту. Залишити звернення можна за телефоном: 0800 50 51 70”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді Кіберполіція заблокувала ресурс, який використовувся іноземцями для телефонного шахрайства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також