Одеський провайдер надавав доступ до російського телебачення та сайтів

Кіберполіція викрила одеського провайдера у наданні доступу абонентам до російського контенту. Про це повідомили у Національній поліції України.

За такі дії фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Протиправну діяльність викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, працівниками обласного управління СБУ і Офісом Генерального прокурора.

Попри заборону РНБО, компанія не здійснювала блокування контенту країни-агресора. Натомість співробітники підприємства налаштовували своє обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України.

Фото: МВС

Послуга з підключення коштувала 3000 гривень і надалі користувачі сплачували 250 гривень щомісячної абонплати.

Компанія також з 2016 року по теперішній час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ і військових частин Одещини.

В офісі підприємства й за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади і проведено фіксування трафіку.

Також під час обшуку правоохоронці виявили пристрій, який забезпечував бездротовий обмін даними з “придністровською республікою”, його розмістили за 4 км від державного кордону на даху однієї з будівель.

Фото: МВС

До проведення слідчих дій залучали спеціалістів Українського Державного центру радіочастот та фахівців НДЕКЦ МВС України.

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Слідчі дії тривають.

“Тим часом Кіберполіція закликає громадян повідомляти про факти надання провайдерами доступу до ворожого контенту. Залишити звернення можна за телефоном: 0800 50 51 70”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді Кіберполіція заблокувала ресурс, який використовувся іноземцями для телефонного шахрайства.