Львівських податківців викрили на неправомірному відшкодуванні 40 млн грн ПДВ

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних.

Трьох посадовців Львівської податкової служби викрито на неправомірному відшкодуванні 40 млн грн ПДВ в умовах воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем трьох податківців Головного управління Державної податкової служби у Львівській області (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили слідчі, начальник податкової служби за попередньою змовою зі своїм заступником та головним державним інспектором в умовах дії воєнного стану неправомірно відшкодували з державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 40 млн грн в інтересах суб’єкта господарювання.

Представники фіскального органу, порушивши чинні нормативи, діяли всупереч своїм попереднім висновкам щодо неможливості бюджетного відшкодування у цьому випадку.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних.

“Підставою для повідомлення посадовцям податкової служби про підозру стали виключно зібрані під час розслідування докази, а не відомчий контроль з боку керівництва ДПС України”, – зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ. Наразі досліджуються інші факти можливої неправомірної діяльності посадових осіб Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Нагадаємо, у листопаді Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного відшкодування ПДВ на 35,4 млн грн. Для оборудки зловмисники використовували реєстраційні та бухгалтерські документи, реквізити розрахункових рахунків та печатки одного з підприємств.