​Нова конкурсна процедура відбору кандидатів на посади суддів КСУ запрацює вже в лютому, — Дирдін

Дорадча група експертів може запрацювати у складі 4 членів. До КСУ можливо буде обрати 5 вакантних суддів вже за пів року.

Нова конкурсна процедура відбору кандидатів на посади суддів КСУ запрацює вже в лютому.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів новий постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін.

«Цей закон (№7662 про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду) прийняв парламент... 23 грудня він набув чинності. Перед самим новим роком комітет провів ще одне засідання та по суті запустив конкурсну процедуру добору членів КСУ, формування Дорадчої групи експертів від Верховної Ради», — заявив він.

Він додав, що 4 січня на офіційному сайті парламенту була опублікована інформація про подання впродовж десяти днів від фракцій і депутатських груп одного кандидата до цього дорадчого органу експертів.

«Крім того, відповідно до закону, це може бути спільна позиція фракцій чи груп щодо одного кандидата або кожна фракція та група надає свого кандидата. Тобто процес запущено. Відлік 10 днів почався з 5 січня. Щодо подання кандидатів до цієї групи від інших суб’єктів, то там також почався процес».

Дирдін пояснив, що для формування цієї Дорадчої групи з моменту набрання чинності закону передбачено 30 днів.

«На початку лютого комісія вже має запрацювати. Але зазначу про досить важливий аспект. Остаточна редакція закону передбачає, що для початку роботи цієї Дорадчої групи потрібно не 6, а хоча б 4 її членів. Тому навіть за умови призначення не всього складу групи вона починає працювати. І вони мають право повноцінно працювати, суб’єкти призначення вже мають право оголошувати конкурс кандидатів на посади до КСУ. Як я вже говорив, від Верховної Ради процес уже запущено. Від інших суб’єктів подання також. Тому є всі сподівання, що на початку наступного місяця Дорадча група експертів буде сформована».

Нардеп прогнозує, що за пів року «ми зможемо обрати три вакансії за квотою парламенту та дві від З'їзду суддів. Тобто можна буде заповнити 5 вакантних наразі посад суддів у КСУ. Є сподівання, що за пів року КСУ запрацює в повному складі. Саме так передбачає закон».

Нагадаємо, Європейська комісія очікує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону № 7662 про Конституційний суд України і змінить його.