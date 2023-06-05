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Бельгія розслідує, чи її зброя використовувалася у Росії, − прем’єр Де Кроо

Міністерство оборони країни просить надати інформацію, аби встановити, що сталося.

Бельгія розслідує, чи її зброя використовувалася у Росії, − прем’єр Де Кроо
Бельгійський прем'єр Александр де Кроо
Фото: EPA/UPG

Брюссель просить Київ роз’яснити інформацію про те, що проукраїнські сили використовували гвинтівки, вироблені в Бельгії, для боротьби з російськими військами на західному кордоні Росії.

Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, пише Reuters.

The Washington Post у суботу повідомила, що антикремлівські бойовики, які минулого місяця здійснили транскордонну атаку з України на російську Бєлгородську область, використовували тактичні машини, надані Україні Сполученими Штатами та Польщею, і мали гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

“Наше міністерство оборони та його розвідувальні служби почали розслідування та просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося”, − сказав Де Кроо в ефірі бельгійського Radio 1.

Він підкреслив, що європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона використовується на території України для її захисту. “І ми жорстко контролюємо, щоб так і було”, − сказав він.

Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо повідомлення підтвердяться, підкресливши, що не потрібно забігати вперед.

“Але ми аналізуємо ситуацію і сприймемо це дуже серйозно”, − сказав прем’єр.

Нагадаємо, Washington Post із посиланням на розвідувальні дані написала, що бійці “Російського добровольчого корпусу” і легіону “Свобода Росії”, які воюють на боці України і наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, користувалися щонайменше чотирма тактичними транспортними засобами, переданими раніше Україні західними державами. Йдеться зокрема про броньовані машини з посиленим протимінним захистом класу MRAP, а також гвинтівки виробництва Чехії та Бельгії і щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, яким часто користуються американські та загалом західні військові.

Сполучені Штати неодноразово підкреслювали, що не схвалюють використання їхньої зброї для бойових дій за межами України. 

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