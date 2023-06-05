На Харківщині підірвався трактор, двоє людей поранені

У Куп'янському районі Харківщини 5 червня на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В результаті вибуху постраждали 58-річний чоловік та 51-річна жінка. Їх доставили до медичного закладу.

Правоохоронці повідомили, що вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Також жителів регіону закликали телефонувати за номерами 101", "102" або "112" у разі виявлення підозрілого предмета.

Нагадаємо, днями на Харківщині авто наїхало на вибухівку, загинула жінка, отримали поранення чоловік і троє дітей. А на Херсонщині від вибуху невідомого предмета постраждали двоє дітей.