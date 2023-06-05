На щастя, без загиблих та постраждалих.

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Російські війська знову обстріляли Нікополь - пошкоджено гімназію і спортивну школу, дев'ять приватних будинків, один зруйнований повністю.

Про це у Телеграм повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог знову обстріляв Нікополь. Артилерійські снаряди понівечили дев'ять приватних будинків, один – зруйнували вщент", - написав він.

За його даними, розбито господарську споруду, авто та лінії електропередачі, пошкоджено гімназію і спортивну школу.

"Минулося без загиблих та постраждалих", - написав Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що російські окупаційні війська двічі за ніч 5 червня били по місту Нікополь Дніпропетровської області.