Порошенко: після підриву Каховської ГЕС суд в Гаазі має видати ще один ордер проти президента РФ за геноцид

Він зазначив, що росіяни обстрілюють ділянку, куди привозять евакуйованих цивільних.

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав депутатів звернутися до Міжнародного кримінального суду, який має видати ще один ордер проти путіна за трагедію на Півдні України.

"Декілька годин тому я повернувся з Херсонської області, куди ми доставили сотню тон гуманітарної допомоги. Мали можливість поспілкуватися із мешканцями Херсона. Я захоплююся їхньою мужністю, витривалістю, незламністю", – сказав Порошенко.

"Ми там потрапили під обстріл. Це був обстріл саме тієї ділянки, звідки волонтери вирушають на порятунок наших мешканців, куди повертаються і їх привозять", – повідомив п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що це – "справжня ознака геноциду".

"І я вимагаю, щоб в документах Верховної Ради ми звернулися до Міжнародного кримінального суду про видачу другого ордеру проти путіна і його кліки за злочини, за геноцид поти українців", – наголосив Петро Порошенко.