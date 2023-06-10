ГоловнаПолітика

Порошенко: після підриву Каховської ГЕС суд в Гаазі має видати ще один ордер проти президента РФ за геноцид

Він зазначив, що росіяни обстрілюють ділянку, куди привозять евакуйованих цивільних. 

Порошенко: після підриву Каховської ГЕС суд в Гаазі має видати ще один ордер проти президента РФ за геноцид

Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав депутатів звернутися до Міжнародного кримінального суду, який має видати ще один ордер проти путіна за трагедію на Півдні України. 

"Декілька годин тому я повернувся з Херсонської області, куди ми доставили сотню тон гуманітарної допомоги. Мали можливість поспілкуватися із мешканцями Херсона. Я захоплююся їхньою мужністю, витривалістю, незламністю", – сказав Порошенко. 

"Ми там потрапили під обстріл. Це був обстріл саме тієї ділянки, звідки волонтери вирушають на порятунок наших мешканців, куди повертаються і їх привозять", – повідомив п’ятий президент. 

Порошенко наголосив, що це – "справжня ознака геноциду". 

"І я вимагаю, щоб в документах Верховної Ради ми звернулися до Міжнародного кримінального суду про видачу другого ордеру проти путіна і його кліки за злочини, за геноцид поти українців", – наголосив Петро Порошенко. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies