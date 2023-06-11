У Запорізькій області унаслідок обстрілів загинуло двоє людей, поранені є на Донеччні та Херсонщині

За минулу добу російські окупанти обстріляли населені пункти у 9 областях України, є загиблі та поранені, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Чернігівщина: за добу − один обстріл, Чернігівський район, із артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку ворог здійснив 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 169 вибухів. В Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинок.

Білопільська громада: після опівночі відбулася атака групи із 4 ворожих БпЛА типу «Shahed» по об’єктам у місті Білопілля. Відбулися влучання по 3 об’єктам цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли. Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади.

Запорізька: ще 71 ворожий удар витримала область за минулу добу. 18 населених пунктів опинилися під вогнем: авіаудари по Ольгівському та Новопавлівці, тричі атакували з БПЛА Малинівку, Малі Щербаки, 10 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Чарівному, Темирівці та 56 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Степовому та навколишніх селах.

Додалося 19 зруйнованих цивільних об'єктів. На жаль, двоє жителів прифронтової зони загинули, один − поранений.

Дніпропетровщина: ворог продовжує обстрілювати Нікопольщину. Вчора поцілив по Покровській громаді. Вдарив по одному з сіл з важкої артилерії.

Вночі ПвК "Схід" збили три ворожі безпілотники. Скеровували на область і важку артилерію. Били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, людей не зачепило. Інші наслідки атаки уточнюються.

Харківщина: минулої ночі ворог вдарив трьома БПЛА "Шахед" по території газового підприємства Богодухівського району. Пошкоджено ємність з газоконденсатом. Наслідки ліквідували.

Вчора ворог обстріляв насосну станцію в с. Западне Куп'янського району, зафіксовано влучання. Витоку аміаку немає. Без постраждалих. У с. Лиман Перший Куп'янського району внаслідок артобстрілу пошкоджено лінію магістрального аміакопроводу. Виходу аміаку не зафіксовано. У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. Без постраждалих.

Луганщина: за добу противник здійснив 101 обстріл (443 снаряди). Під постійним вогнем росіян − Невське. Ворог обстрілює населений пункт й зі ствольної артилерії, й з реактивної, й з літаків. Також артобстрілів зазнали Новоселівське й Білогорівка. Українські захисники там міцно тримають оборону.

У Рубіжному спостерігається засилля мародерів. Слідом за Сєвєродонецьком в Рубіжному місцеві колаборанти почали відслідковувати місця, звідки можна зробити мобільний дзвінок.

Донеччина: минулої доби росіяни здійснили 22 обстріли. Обстріляли 15 населених пунктів, серед них: Курахове, Дружківка, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Часів Яр, Красногорівка, Залізне, смт Щербинівка, смт Північне, с.Богоявленка, с.Семенівка, с.Шахтарське, с.Нетайлове, с.Рай-Олександрівка.

Пошкоджено 30 житлових будинків, 5 господарчих споруд, ЛЕП, 4 будівлі лікарні, цивільний автомобіль, вантажний автомобіль. За добу є 8 поранених.

Миколаївщина: вчора ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 41 обстріл (247 снарядів), з них по м. Херсон — 7 артилерійських обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів області.

Через ворожий обстріл у Херсоні поранення отримали двоє волонтерів. Всього за добу внаслідок російської агресії 5 людей дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Крім того, ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.