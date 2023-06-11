Літак F-18 також дозволяє застосувати широкий спектр озброєння, - Ігнат

Наявність двох двигунів у F-18 дозволяє збільшити корисне навантаження та радіус застосування.

Для України було б непогано отримати не лише винищувачі F-16, а й літаки F-18 – це допоможе контролювати небо та завдавати ударів по окупантах.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Авіаційна платформа може носити в принципі одні й ті самі зразки озброєння – що F-16, що F-18, і навіть у європейських варіантів винищувачів йде споріднене озброєння. Йшлося про пріоритет F-16, тому що були вивчені всі плюси та мінуси – банально, де можна його взяти, які країни його нададуть, як швидко це станеться, простота в експлуатації, тощо", – пояснив речник Повітряних сил.

Він розповів, що F-18 – це палубний винищувач, який створювався, аби злітати з авіаносців. Його сухопутна версія також дозволяє застосовувати широкий спектр озброєння.

"F-16 – це літак з одним двигуном. F-15 та F-18 – це вже авіаційні платформи з двома двигунами. Відповідно, це дозволяє збільшувати корисне навантаження та радіус застосування цієї авіації. Тому очікуємо на результати Рамштайна", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, що 16 червня у Брюсселі відбудеться 13-та зустріч глав Міноборони країн-союзниць України у форматі “Рамштайн”. Головною темою обговорення стане створення "коаліції винищувачів".

За оцінкою Офісу президента, європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. Для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

Коаліцію з підготовки пілотів очолять Данія і Нідерланди. Нідерланди ще не ухвалили остаточного рішення стосовно передачі винищувачів F-16 в Україну, але "серйозно розглядають" це.