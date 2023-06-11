Російських мобілізованих, які саботують укази командирів, використовують у “м’ясних штурмах”, − Генштаб

Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства.

Серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів і дезертирства. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Причиною цьому є, зокрема, відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби.

“Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії , відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства”, − йдеться у повідомленні.

Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил РФ прийняв рішення, згідно з яким командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих “м’ясних штурмах”.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 215 640 осіб. За минулу добу російська армія зменшилася на 980 військових.