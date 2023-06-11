Ворог забирає боєздатні частини з Херсонського напрямку, – Маляр

Ворог зараз здійснює переміщення своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку.

Про це розповіла у Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Йдеться, насамперед, про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49-ї армії.

"Тому стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ", – зауважила Маляр.

За її словами, підрив Каховської ГЕС вочевидь здійснювався з розрахунку не допустити проведення наступу Силами оборони України на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

Окрім цього, Маляр вважає, що руйнуванням Каховської ГЕС російське керівництво намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонщини.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.