Через потужні зливи, які пройшли вчора, та стікання гірських річок постраждали Дрогобицький і Стрийський райони Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У Східниці Дрогобицького району сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.

Затоплені 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені п’ять місцевих мостів. Зі 16 домогосподарств відкачували воду.

Фото: МВС

Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.Підрозділи ДСНС врятували 45 осіб (з них 8 дітей).

Через пошкодження моста у селі Новий Кропивник та двохмостів у селі Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий.

У населених пунктах Підгородці та Урич Стрийського району підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Обʼїзд забезпечений.

Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому залізницею, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.

“Станом на цю годину опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована. Рятувальні роботи тривають”, − йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Нагадаємо, сьогодні Україні прогнозують короткочасні дощі та грози. У більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях падатиме значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град.