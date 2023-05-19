Аварія на залізниці під Сімферополем може перешкодити постачанню “Калібрів” до Чорноморського флоту, — Міноборони Британії

Вчорашня аварія на залізниці в тимчасово окупованому Криму заблокувала єдину залізничну колію до порту Севастополя, де базується Чорноморський флот РФ.

Вчорашня аварія на залізниці під Сімферополем може перешкодити постачанню “Калібрів” до Чорноморського флоту (ЧФ).

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

“18 травня під Сімферополем поїзд зійшов з рейок, заблокувавши єдину залізничну колію до порту Севастополя, де базується Чорноморський флот Росії. Керівництво залізниці заявило, що це стало результатом “втручання сторонніх осіб”. Росія негайно приступить до ремонту лінії, але інцидент перерве постачання запасів та, можливо, також озброєння, наприклад крилатих ракет “Калібр”, до ЧФ”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будь-який саботаж ще більше посилить стурбованість Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у сприянні війни Росії в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence#39;s use of language: https://t.co/eUVGkPAewS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j4PmEWbVnn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 19, 2023

Нагадаємо, українська розвідка прокоментували залізничну аварію в Криму: "Доки там терористи – спокою там не буде". Тими самими шляхами росіяни перевозять зброю, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України.