Росія адаптовує зброю та змінює тактику бою перед контрнаступом України, − Королівський інститут оборонних досліджень

Поширені уявлення про слабкість російської армії в деяких випадках або застаріли, або помилкові.

Російські військові змінили спосіб ведення бойових дій за 15 місяців війни і становлять серйозну загрозу, у той час як Київ готує великий контрнаступ.

Про це йдеться у звіті британського аналітичного центру "Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень" (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies – RUSI), пише Bloomberg.

Згідно зі звітом, поширені уявлення про слабкість російської армії в деяких випадках або застаріли, або помилкові.

“У той час як у звіті описувалися збройні сили, які часто погано функціонують, надмірно покладаються на артилерію і страждають від поганого морального духу, в ньому йдеться про те, що зосередження уваги на цих слабкостях означає, що успіхи Росії на полі бою часто ігнорувалися”, − пише видання.

Дослідження було засноване на польових опитуваннях у квітні-травні 10 українських бригад, які билися з російськими підрозділами протягом усієї війни.

За словами Ніка Рейнольдса, одного з двох авторів звіту, російська армія далека від витраченої сили, як часто її характеризують.

“У соціальних мережах є багато такого, на основі чого можна стверджувати про недостатню спроможність Росії, але соціальні мережі переповнені пропагандою з обох сторін, і на цьому етапі ми вважали, що потрібна більш твереза оцінка”, − сказав Рейнольдс, додавши, що очікування щодо України були “дуже, дуже високі”.

Згідно зі звітом, Росія значною мірою усунула ранні помилки протиповітряної оборони на полі бою, належним чином підключивши ракетні системи та їхні датчики вздовж 1200-кілометрового фронту вторгнення.

Російським військам вдалося значною мірою ліквідувати загрозу з боку українських ракет HARM з радіолокаційним наведенням, перехопити ракети та збити низьколітаючий український бойовий літак із відстані 150 кілометрів.

Засоби радіоелектронної боротьби Росії, які зараз розгорнуті від повітряного десанта до рівня взводу, постійно розвиваються. Це коштує Україні 10 000 дронів на місяць. Згідно зі звітом, російські сили, схоже, здатні розшифрувати українські зашифровані системи зв’язку Motorola в режимі реального часу.

На землі російські сапери вміли на швидкості будувати понтонні мости ще на початку війни і зараз створюють траншейну оборону та складні мінні поля, які доведеться проривати за будь-якого наступу.

Російські командні центри, які виявилися вразливими для високоточних атак американських ракет HIMARS у липні минулого року, а їхні засоби зв'язку регулярно зламувалися, тепер закопано в укріплені бункери. Вони захопили місцеві телефонні мережі на окупованих територіях, ізолювали їх та використовували для війни.

Армія РФ зробила свої основні бойові танки Т-80 і Т-72 менш уразливими для українського арсеналу західної протитанкової зброї, покращивши їхню противибухову броню і зробивши їх менш помітними для ракет з тепловим наведенням. На Заході багато висміювали Росію за розміщення застарілих танків Т-55 і Т-62. Але вони становлять “серйозну загрозу на полі бою”, бо використовуються не як танки, а для вогневої підтримки як бойові машини піхоти, які мають важчу броню та більші гармати.

RUSI додає, що різко критикований перехід до так званих людських хвиль навколо східного міста Бахмут був раціональною, хоч і жорстокою відповіддю на великі втрати бронетехніки, досвідчених військ та артилерійських боєприпасів, які Росія зазнала раніше у війні. За даними інституту, цей метод включає організацію невеликих груп “одноразової” легкоозброєної піхоти у війська, що використовуються для розкриття українських позицій, за якими йдуть більш досвідчені і краще озброєні підрозділи.

“Загалом така структура сил є цинічним, але послідовним вирішенням проблеми, що стоїть перед сухопутними військами Росії; вони здатні мобілізувати велику кількість особового складу, але більшість підрозділів мають низьку якість”, − йдеться у звіті.

Водночас ніщо з цього не може приховати той факт, що хвалена російська армія погано себе показала, не зумівши досягти амбітних цілей президента Володимира Путіна щодо підпорядкування країни розміром із Францію.

“Постачання британських і французьких крилатих ракет великої дальності на Україну останніми днями стало серйозною новою проблемою для російських командних засобів глибоко в тилу, за словами людини, близької до російського міністерства оборони”, − додає Bloomberg.

Російська армія вперше стикається із сучасною зброєю стандарту НАТО і щосили намагається впоратися з нею. Ця невідповідність могла бути продемонстрована останніми днями, коли Україна заявила, що використала систему ППО “Патріот”, щоб збити кілька новітніх російських гіперзвукових ракет “Кинжал”.

Перехід від атак на енергетичну інфраструктуру України може вказувати на намір Росії завдати удару по військових об'єктах і завдати їм збитків перед контрнаступом, проте це неясно, заявив у четвер старший науковий співробітник із сухопутних військ Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Нагадаємо, на початку тижня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує важливі контрнаступальні дії, але для їх початку потрібно ще трохи часу.