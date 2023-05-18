Головне за день. Четвер, 18 травня

Бої за Бахмут та Мар’їнку, 17 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, День вишиванки та День боротьби за права кримських татар. Яким запам’ятається 449-й день повномасштабної війни.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що раніше система Patriot в Україні отримала пошкодження.

“Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані”, - зазначила Сінгх.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російська атака на систему Patriot призвела до часткового пошкодження ППО. Нібито російський обстріл гіперзвуковими ракетами “Кинджал”, крилатими ракетами “Калібр” та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot та частину електроніки системи. Своєю чергою речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що знищити систему ППО Patriot ракетою "Кинджал" неможливо, оскільки її компоненти не стоять у одному місці.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут відбулось 17 бойових зіткнень, найгарячіші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Упродовж доби Росія завдала 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснила близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Також наші захисники знищили 21 крилату ракету та 7 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 травня – в нашій новині.

Росія завдала ракетного удару по селі Циркуни на Харківщині.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у результаті обстрілу загинула одна людина.

"Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Сьогодні, 18 травня, росіяни обстріляли населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад Сумської області.

Загалом удень росіяни здійснили 10 обстрілів, було зафіксовано 62 вибухи.

Сьогодні, 18 травня, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня вишиванки та Дня боротьби за права кримських татар.

“Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!” – написав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні на ньому особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи сили і прагнення жити у своєму домі.

“Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!” – написав президент.

Міністерство закордонних справ України закликало світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

“18 травня 2023 року виповнюється 79 років з моменту примусової депортації кримських татар – одного із найжахливіших злочинів радянського тоталітарного режиму”, - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за сфабрикованими справами у 1944 році СРСР звинуватив кримськотатарський народ у співпраці з нацистською владою, що стало надуманим приводом запустити механізм депортації. Порушуючи норми міжнародного права, радянський уряд здійснив акт геноциду, аби стерти національну ідентичність кримськотатарського народу – корінного народу України, забороняючи використання рідної мови, сповідування своєї релігії та збереження власної культури.

“Ми пам'ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторічь зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, СРСР, а тепер сучасної Росії”, йдеться в повідомленні.

Подробиці – в нашій новині.

Вища рада правосуддя (ВРП) дала дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Тепер Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має можливість подати клопотання до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє Центр протидії корупції.

Під час засідання ВРП звернули увагу на пояснення Князєва щодо грошей, що були вилучені у його кабінеті. Князєв повідомив, що його кабінет не є режимно-секретним об'єктом і що туди може прийти фактично будь-хто.

"До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались", - повідомив Князєв.

Пізніше стало відомо, що САП вже направила до суду клопотання про арешт і заставу для Князєва.

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