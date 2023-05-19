У Запоріжжі в кінці травня почнеться відбудова будинку, в який влучила російська ракета

Гроші на відбудову виділило місто та бізнес.

У Запоріжжі починається відбудова зруйнованого російськими ракетами житла.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“З 29 травня розпочнемо відновлювальні роботи у будинку на проспекті Соборному, 151”, - зазначив Куртєв.

Він додав, що Запоріжжя затвердило Програму відбудови житлового фонду, в рамках якої понад 98 млн гривень спрямовано на перший етап робіт по відновленню 4-х зруйнованих будинків.

З них 25 млн призначено для відбудови багатоповерхівки по просп. Соборному, 151.

Крім того, група компаній “Метінвест” і ПАТ “Запоріжсталь” надали транш на перший етап робіт у розмірі 50 млн гривень.

Нагадаємо, внаслідок удару 6 жовтня 2022 року по Запоріжжю загинуло 12 людей. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних установ, серед них – двоє дітей.