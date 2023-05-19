В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
Арсен Жумаділов: “Я можу довіряти українцям. І так само я хотів би, щоб українці довіряли кримським татарам”
Арсен Жумаділов: “Я можу довіряти українцям. І так само я хотів би, щоб українці довіряли кримським татарам”
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Збройні сили знищили 16 безпілотників і три крилаті ракети “Калібр”

У травні Росія посилила інтенсивність повітряних атак.

Уночі Збройні сили знищили 16 безпілотників і три крилаті ракети “Калібр”
Рештки іранського БПЛА Shahed-136
Фото: mil.in.ua

У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі.

Про це повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що зафіксовані пуски 22 “Шахедів” та шести “Калібрів”.

Протягом цієї нічної атаки сили та засоби протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗС України знищені три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies