Уночі Збройні сили знищили 16 безпілотників і три крилаті ракети “Калібр”

У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі.

Про це повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що зафіксовані пуски 22 “Шахедів” та шести “Калібрів”.

Протягом цієї нічної атаки сили та засоби протиповітряної оборони повітряних командувань “Центр”, “Захід” та “Південь” Повітряних Сил ЗС України знищені три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.