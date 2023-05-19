За четвер 18 травня російська армія завдала 80 ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"80 обстрілів завдали рашисти по 17 прифронтових містах і селах: 70 – з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар – з авіації по Новоданилівці", – йдеться у повідомленні.

Фото: Юрій Малишко у Telegram

Фото: Юрій Малишко у Telegram

Зазначається, що 57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. За добу внаслідок російських обстрілів пошкоджені ще 25 цивільних об'єктів.

Нагадаємо, протягом доби 17 травня ворог завдав 90 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Від ворожих обстрілів загинула одна людина і ще троє отримали поранення.