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За минулу добу окупанти завдали 80 ударів по Запорізькій області

У своєму будинку поранення отримав чоловік.

За минулу добу окупанти завдали 80 ударів по Запорізькій області
Фото: Юрій Малишко у Telegram

За четвер 18 травня російська армія завдала 80 ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"80 обстрілів завдали рашисти по 17 прифронтових містах і селах: 70 – з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар – з авіації по Новоданилівці", – йдеться у повідомленні.

Фото: Юрій Малишко у Telegram

Фото: Юрій Малишко у Telegram

Зазначається, що 57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. За добу внаслідок російських обстрілів пошкоджені ще 25 цивільних об'єктів.

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Нагадаємо, протягом доби 17 травня ворог завдав 90 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Від ворожих обстрілів загинула одна людина і ще троє отримали поранення. 

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