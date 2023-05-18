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На Запоріжжі за добу від ворожих обстрілів загинула 1 людина і ще 3 отримали поранення

Крім того, зафіксовано руйнування 31 об'єкта: оселі та майно мирних людей.

На Запоріжжі за добу від ворожих обстрілів загинула 1 людина і ще 3 отримали поранення
Фото: Telegram/Юрій Малашко

На Запоріжжі за минулу добу від ворожих острілів загинула одна людина і ще троє отримали поранення. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ворог завдав 90 ударів по 16 населених пунктах області за добу: 82 артилерійських обстріли по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам, семи ударів з РСЗВ по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому та авіаудар по Малій Токмачці.

Зафіксовано руйнування 31 об'єкта: знову оселі та майно мирних людей.

Повідомляється, що 68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм під час обстрілу.

У Степногірську під час ворожих атак поранення отримали троє – чоловіки 44, 51 та 70 років. Їх оперативно доставили до медичного закладу та надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Росія уночі атакувала Україну 30 крилатими ракетами та двома ударними БпЛА. ППО збила 29 пакет і всі безпілотники. 

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