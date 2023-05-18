За минулу добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 201 100 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 201100 (+510) осіб ліквідовано
- танків 3773 (+2)
- бойових броньованих машин - 7373 (+8)
- артилерійських систем - 3198 (+32)
- РСЗВ - 563 (+1)
- засоби ППО - 318 (+0)
- літаків - 308 (+0)
- гелікоптерів - 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2759 (+11)
- крилаті ракети - 990 (+8)
- кораблі / катери -18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6073 (+6)
- спеціальна техніка - 418 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, Росія продовжує підготовку пілотів, але багато професійних льотчиків уже вбиті, або отримали поранення під час війни проти України.