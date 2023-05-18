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За минулу добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 201 100 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 201 100 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 201100 (+510) осіб ліквідовано
  • танків 3773 (+2)
  • бойових броньованих машин - 7373 (+8)
  • артилерійських систем - 3198 (+32)
  • РСЗВ - 563 (+1)
  • засоби ППО - 318 (+0)
  • літаків - 308 (+0) 
  • гелікоптерів - 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2759 (+11)
  • крилаті ракети - 990 (+8)
  • кораблі / катери -18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6073 (+6)
  • спеціальна техніка - 418 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, Росія продовжує підготовку пілотів, але багато професійних льотчиків уже вбиті, або отримали поранення під час війни проти України.

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