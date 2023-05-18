CША не хочуть дозволяти навчання українських пілотів на винищувачах F-16, − NYT

Сполучені Штати не хочуть дозволяти навчання українських пілотів на винищувачах F-16, йдеться у статті американської газети The New York Times.

Видання нагадує, що новий поштовх з боку Великої Британії та Нідерландів щодо авіакоаліції показав розбіжності між західними союзниками, вчергове протиставляючи американців, які не хочуть надавати літаки, деяким з їхніх найближчих союзників.

“Декілька європейських союзників готові передати свої F-16 Україні. Але адміністрація Байдена, яка має схвалювати будь-які поставки літаків американського виробництва, як і раніше, не переконана в тому, що Україні потрібні дорогі літаки, які є базою багатьох сучасних військових арсеналів”, − йдеться у матеріалі.

NYT з посиланням на українського високопосадовця пише, що скептицизм Вашингтона настільки глибокий, що київським пілотам нині не дозволяється навіть тренуватися на F-16, які належать європейським державам. Це суттєво обмежить можливості нової європейської коаліції літаків для України − чи у поточній війні, чи для захисту від будь-яких майбутніх агресій з боку Москви.

“Що справді важливо, то це дати зрозуміти Росії, що у нас як націй немає філософських чи принципових заперечень проти надання Україні необхідних їй сил та засобів – у відповідності до того, що відбувається на полі бою”, − заявив міністр оборони Британії Бен Воллес у Берліні.

Він додав: “Білий дім має вирішити, чи хоче він хоче надати цю технологію”.

Нагадаємо, радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що ЗСУ хочуть отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських бомбардувань.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів, однак надсилати британські винищувачі (F-16 британці не мають) до України не буде. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією та Британією, щоб довести справу до завершення.