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Росія уночі атакувала Україну 30 крилатими ракетами та двома ударними БпЛА

ППО била 29 пакет і всі безпілотники. 

Російська армія вночі випустила по Україні 30 ракет морського, повітряного та наземного базування. Сили оборони знищили 29 з них.

Атаку ворог здійснював у декілька хвиль, з 21:00 середи до 5:30 четверга. Про це повідомили у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Повітряні сили.

"Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", – зазначив Залужний. 

Фото: Повітряні сили Telegram

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про влучання повідомляли в Одесі та Хмельницькій області. В Одесі пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури, загинула одна людина, поранені двоє. В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що ППО збила всі вісім крилатих ракет і нагадали, що навіть при успішному збитті уламки несуть загрозу, оскільки падають.

У Києві та області ППО збила всі ворожі цілі. Уламки пошкодили подвірʼя, будинки, авто та гаражний кооператив. 

За даними від ОВА, атака на Одесу відбулась пізно ввечері, а на Хмельницьку область – вранці. 

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