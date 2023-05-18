В Одесі є пошкодження промислової інфраструктури. Загинула мирна людина, двоє поранені (оновлено)

Унаслідок ракетної атаки на Одесу є пошкодження промислової інфраструктури. Одна людина мирна загинула, ще двоє поранені.

Про це з посиланням на оперативне командування "Південь" повідомили в Telegram Одеської міської ради.

За уточненими даними, ушкодження спричинені не влучанням, а падінням уламків ворожих ракет.

"Атака відбувалась з ракетоносіїв в Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. 6 "Калібрів" і два "Іскандер-К" сили протиповітряної оборони знищили. При цьому, більшість ракет збито над морем, але збиття 2 відбувалося над промисловим районом міста. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. На жаль, внаслідок руйнувань 1 цивільний охоронець загинув, ще двох поранено", – повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

В ОК нагадали, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей.

Нагадаємо, цієї ночі ворог також вчинив девʼяту за травень атаку на Київ. За попередніми даними, всі ракети були збиті ППО. Є падіння уламків в декількох районах лівого берега. У Дарницькому районі загорівся гаражний кооператив. Інформації про поранених станом на ранок немає.